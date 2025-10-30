【大阪：肥後橋】顛覆拉麵概念的藝術傑作「雞soba 座銀」

在大阪市營地下鐵肥後橋站附近開設的「雞soba 座銀 本店」（大阪市西區），這間可說是「吸睛度」與「職人技藝」完美融合的新時代拉麵店的象徵。

這碗被譽為「顛覆拉麵概念」的拉麵，以其藝術性的美感和精緻的風味吸引了眾多顧客。招牌菜單「雞soba」（雞肉蕎麥麵）上，油炸牛蒡被擺放得極為精美，彷彿一道盤中藝術品。湯底是將雞肉的鮮味發揮到極致的白湯，雖然濃郁但後味卻非常清爽。湯頭在完成時會經過攪拌打成泡沫狀，使其口感滑順，帶出整體溫和的風味。這碗拉麵，可說是真正改寫了拉麵的定義。

官方社交平台：https://www.instagram.com/torisobazagin

曾經被稱為「拉麵沙漠」的大阪，如今正散發著炙熱的魅力。從保留著路邊攤傳統氣息的老字號，到榮獲《米其林指南》必比登推薦的店家，各種風格百花齊放，吸引了拉麵饕客和外國遊客對「大阪拉麵」投以熱切的目光。為何大阪現在如此受矚目？本文將回顧其歷史，探索其魅力，並介紹幾家「必吃」的名店。

https://www.nippon.com/hk/japan-topics/c13817/

標題圖片：「雞soba 座銀 本店」的「雞soba」（990日圓），攝影：山川大介

山川大介 [作者簡介]

畢業於立命館大學後，專注於在餐飲媒體採訪拉麵店。之後，曾任職於廣告代理公司，並於2023年開發了日本首款使用拉麵麵條釀造的精釀啤酒「華麵舞踏會」。目前擔任株式會社Beer the First的董事，積極參與企業及全國各地自治體的產品開發、利用社群媒體進行集客開發、寫作等多面向的活動。