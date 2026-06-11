大阪「APacCHRIE 2026」國際年會 東海大學大一生發表研究成果

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【民眾網諸葛志一臺中報導】東海大學國際學院三名IBA學生在張亦騏教授帶領下，赴日參加APacCHRIE 2026國際年會，發表研究成果並與日本企業高層交流，展現新世代國際移動力。

東海國際學院院長James Sims表示，台灣學生從不缺實力，當站上國際舞台，他們完全有能力與全球青年競爭，並讓世界看見台灣。

東海大學國際學院三名國際經營管理學位學程（IBA）的大一新生濮愷妮、王彣瑜、曾思錡，以「青年研究者」的視野，登上觀光餐旅界深具國際指標性的「亞太觀光與餐旅教育協會年會（APacCHRIE 2026）」。並向全球學者發表「綠色升級再造食品（Green-Upcycled Food）」、「校園循環經濟」與「臺灣茶美學跨文化學習」等前瞻議題，展現新世代對全球永續趨勢的深刻洞察。

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《圖說》受邀參訪日本知名食品大廠「UHA味覺糖」大阪總部。

張亦騏教授表示，學生們不僅在學術殿堂上與國際學者激盪思維，更將視野延伸至產業實務，受邀參訪日本知名食品大廠「UHA味覺糖」大阪總部。透過與企業高層的深度座談，學生們將課堂上的行銷管理與消費者行為理論，轉化為對跨國品牌產品創新與海外佈局策略的實戰理解，成功將國際移動力內化為敏銳的全球市場洞察力。

國際學院院長James Sims肯定學生的優異表現，完美實踐了「學用合一」與「國際化教育」的願景。東海學生正以行動證明，台灣青年有能力在全球發聲。