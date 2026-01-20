大阿里山山櫻、河津櫻花況搶先看！

大阿里山河津櫻（上）、山櫻（下）陸續綻開。（記者湯朝村/攝)

記者湯朝村/嘉義報導

阿里山國家森林遊樂區的各品系櫻花仍在蓄勢待發中，但區外的阿里山公路與嘉169縣道山櫻、河津櫻已經登場。位於阿里山的迷糊步道，河津櫻已於一月中旬陸續綻放。雖然目前仍屬花季初期，但粉嫩櫻花已在步道入口與林間悄然現身，替冬末的山林帶來第一道春意，吸引許多攝影迷前往取景。

阿里山鄉長高瑞芳指出，迷糊步道種植河津櫻、山櫻與福爾摩沙等櫻花，目前河津櫻的花況最佳，沿著阿里山清潔隊經戶政事務所阿里山辦公室到庇護所對面的分享亭，有些已經花開8成，搭配山景與藍天白雲，賞心悅目；山櫻的花況則參差不齊，有些花開五成以上，有些還含苞待放，但花況可期。

當地居民說，一向是觀賞河津櫻焦點的梅山鄉太和樟樹湖櫻穀王與櫻后，目前櫻穀王整體花開約五成，但頂部已有七成，預估下週進入最佳觀賞期；櫻后則已有六成，同樣也是下週才會進入滿開階段，屆時王、后爭輝，值得專程來賞花。

此外，樟樹湖茶園還有隱藏版的目山櫻花秘境，嘉130鄉道土地公廟旁的山櫻花也陸續綻開，落羽松轉色也很亮麗，這裡還算好停車，可以停下來跟福德正神請個安，欣賞美麗的山櫻花與落羽松。