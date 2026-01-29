大陣仗來台！黃仁勳左右手都來了 迎輝達海外總部歷史性一刻

輝達執行長黃仁勳29日抵台。

輝達執行長黃仁勳在結束中國訪問行程後，旋即來到台灣，外界預期他會先跟北市府見面簽約處理輝達總部事宜，並在30日參加暉達台灣尾牙，31日則是再約各大科技業董事長見面舉行「兆元宴」。

輝達執行長黃仁勳甫結束訪中行程旋即來台，本次除了最受矚目的「兆元宴」外，外界也關注位於北士科的輝達海外總部簽約情況，這次黃仁勳一改先前「單兵作戰」來台，這次也能發現跟他一起抵台的，還有多位輝達高層，顯見對於本次訪台行程的重視，包含輝達營運執行副總裁Debora Shoquist、負責全球銷售與行銷執行副總裁Jay Puri等都被捕捉到身影。

輝達營運執行副總裁Debora Shoquist。

Debora Shoquist於2007年加入輝達，負責營運、供應鏈和品質管理，她曾負責輝達加州聖克拉拉新總部大樓的建設工作，本次來台意義非凡。

輝達執行副總裁Jay Puri。



