大陣仗入部落攔檢引議論 檢方：酒駕居高不下

（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東警方昨天傍晚大陣仗入延平鄉設酒測攔檢，引發地方關注與社群討論。台東縣警察局表示不予回應；台東地檢署則說，因酒駕案件居高不下，因此指示警方加強查緝。

台東縣延平鄉民今天告訴中央社記者，昨天傍晚3輛警車、2輛偵防車和警用機車開進延平鄉公所後方，將延平鄉主要進出口設置路障，約10餘名穿制服警察及刑警到場進行酒測攔檢，所有經過車輛皆需盤查。

當地縣議員古志成接獲民眾告知趕到現場，才知道警方在部落出入路口設置攔檢。他說：「10餘名警力，從未見過這麼大陣仗攔查，宛如重大刑案現場」，並質疑有針對性。

廣告 廣告

古志成表示，部落絕對支持酒後不開車，酒駕零容忍，但此種針對部落的臨檢，不符合比例原則，執法方式容易被認為是針對部落，以衝業績為目的，部落族人反對。

昨晚社群網站貼文引起議論，留言包括：「小小部落馬路比照省道台9線規格，誇張」、「有史以來第一次看到大陣仗臨檢太離譜了，以為發生什麼事有嚇到」、「文健站的長輩都不敢騎電動車回家了」。也有網友支持警方行動，留言表示：「喝酒後的行為若不騎乘機車、開車及動力工具，就不用擔心！酒測受檢就是常規！沒有不正常」。

台東縣警察局相關人員接受中央社記者訪問表示，昨天攔檢取締到1名酒駕，勤務仍會繼續，其餘不予回應。

有民眾在網站透露，警方之所以會大陣仗針對延平鄉封路酒測，是因有人不斷向警局及台東地檢署檢舉當地酒駕嚴重，甚至檢舉至最高檢察署，警方才以「刑案」規模安排行動。

台東地檢署透過訊息回應記者詢問表示，「因本轄酒駕案件一直居高不下，毒駕也呈逐步攀升趨勢，又逢年關將近，故有指示警方加強查緝，由各分局自行規劃執行，此為例行性執法，以嚇止此類案件再犯，保障民眾自身及用路人的安全。」（編輯：黃世雅）1150109