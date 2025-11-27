大陣仗宣布拼縣長 陳見賢：初選機制出來該辭主委就會辭

新竹縣副縣長陳見賢（中）27日宣布參選新竹縣長。（邱立雅攝）

新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢27日於縣議會宣布參選新竹縣長，由議長張鎮榮、副議長王炳漢以及地方團體上百人聚集大廳，為陳見賢助陣。陳見賢表示民眾的信任就是他的責任，對於近期出爐的民調落後，他也表示民調是一時，請所有好朋友替他加油，他會更加努力。

陳見賢致詞時指出，新竹縣人口已達59.7萬人，族群多元、結構年輕，加上科學園區與產業鏈高度聚集，使新竹縣成為全台不可替代的科技核心。他強調，新竹縣之所以能在這十年快速成長，是建立在縣長楊文科與縣府團隊推動的基礎之上。未來他將在現有成果上持續深化，並以「長期、可持續、能跨世代延展的制度」為核心，帶領縣政進入下一個階段。

對於近期傳出有同黨立委徐欣瑩、林思銘也有意參選，甚至有民調指出陳見賢居於下風，陳見賢則表示，「昨天之前都沒有說過我要參選」，他強調民調是一時的，落後沒有關係，他拜託所有的好朋友一起為他加油，他也會持續地更加努力。

至於其他同黨競爭者，陳見賢說，國民黨人才濟濟，黨內同志若有表態要參選，國民黨的初選機制出來，他身為國民黨的黨部主委，一定會保持行政中立，該辭主委就會辭。不過目前黨內提名機制還未出爐。

全力相挺的張鎮榮則認為陳見賢是國民黨最佳的人選。他忠黨愛國，始終如一。是國民黨目前最強的人選，至於前一天的民調消息，「那只是參考」。

