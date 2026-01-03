大陣仗抓逃逸移工如警匪片 攔車驚險畫面曝

記者吳允芊、張昱傑、鄭翔仁／桃園報導

桃園八德員警發現一輛黑色汽車左右偏移形跡可疑，上前攔查，駕駛竟拒開門，通報警網總共7名員警到場支援圍捕，確認車上4人都是逃逸移工，且其中一人還是通緝犯。

員警發現一輛黑色汽車，盤查後發現為非法移工及通緝犯。

員警：「熄火！熄火！」

大馬路上火爆警匪對峙，好幾名員警攔截圍捕，前後包夾可疑汽車。

員警：「下來！不要動。」

拿著警棍嚇阻敲打車窗，大聲喝斥要嫌犯配合，場面陷入緊張，支援警力陸續到場。

目擊民眾拍下員警抓捕非法移工。

目擊民眾：「這應該是移工。」

員警逮捕4名越南籍逾期滯留逃逸移工，其中一位為詐欺通緝犯。

從駕駛座被拖下車，身材矮小的男子一臉驚慌失措，一車4人全被上銬，蹲坐在地模樣狼狽，一查身分發現4人全都是越南籍逾期滯留逃逸移工，且其中一人還是詐欺通緝犯。

員警：「嫌犯一個銬一個，蹲好不要動！」

員警敲打車窗喝斥要嫌犯配合盤查。

現場7名員警包圍4名逃逸移工，超大陣仗攔查行動讓民眾看了捏一大把冷汗。

目擊民眾：「聽到警察在追很大聲，那時候不知道是抓什麼。」

事發在桃園八德昨（2）日傍晚下班時間，巡邏員警發現汽車形跡可疑上前盤查，但駕駛卻不願配合，就怕有危險員警不敢大意，因此發動大規模追捕，事後3人被依規定移請移民署收容，另一名陳姓移工是詐欺通緝犯被移送偵辦。

員警：「不要動！」

在下班尖峰車水馬龍間追捕，刺激場面讓民眾直呼彷彿「警匪追逐片」真實上演，不過也幸好順利落幕，沒有釀成危害。

