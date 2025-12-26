大陣仗！ 旱溪.大慶夜市年終大掃除 百攤商合力刷地

台中市 / 綜合報導

台中有名的旱溪夜市及大慶夜市，販賣各種美食小吃，一整年下來，柏油地難免藏污納垢，攤商們趁白天清刷，兩個夜市各自動員近300人，拿著刷子跟在灑水車後方一直刷，幫夜市年終大掃除。

撒上清潔劑泡沫，一群人跟在灑水車後方，拿起刷子開始用力刷，走到哪刷到哪，工作人員說：「麻煩一下，大家地板清潔液拖乾淨一點。」攤商們捲起褲管刷地，這裡是台中大慶夜市，一年都會進行兩次大清潔，分別在年中及年後，8日上午清潔日一到，上百名攤商，自動加入刷地行列，鏡頭換到旱溪夜市，一早也出現了大批攤商，所有人用力刷刷刷，空拍鏡頭下更壯觀。

旱溪以及大慶夜市，是民眾來到台中必逛的景點，有各種美味小吃，一整年下來地板髒兮兮，攤商們趁著白天進行夜市大清刷，各自動員了近300名攤商，讓原本充滿油汙的地面，變成乾淨的柏油地。

夜市主任蔡星宇說：「是在過年前清一次然後過年後我們會再清潔一次，因為這樣才能顧到我們夜市環境與衛生。」大家共同幫夜市進行年終大掃除，攤商們化身刷子超人，幫夜市洗香香，為環境盡一份力。

