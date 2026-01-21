大陣仗！民進黨拍板陳亭妃選台南市 黃偉哲介紹出場、賴清德幫繫競選背帶

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨今（21）日正式提名立委陳亭妃參選台南市長，由主席賴清德、現任台南市長黃偉哲介紹陳亭妃出場。其中，黃偉哲提到，其實他以前就跟陳亭妃選舉過，但這就是民進黨，也是地方進步的力量。而在記者會結束前，賴清德也親自為陳亭妃繫上競選背帶，共同喊出「陳亭妃凍蒜！」

民進黨今日下午召開中執會，會上通過高雄市提名賴瑞隆、台南市提名陳亭妃、嘉義縣提名蔡易餘參選，並在會後召開縣市長提名記者會，包括主席賴清德、秘書長徐國勇、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁出席。

賴清德致詞時表示，台南市、高雄市、嘉義縣都是民進黨執政的縣市，3位現任縣市長都滿兩屆任期，且執政成績斐然，深受縣市民眾的支持，而今天民進黨提名的3位候選人有同的特點，蔡易餘、賴瑞隆都是三屆立委、陳亭妃是五屆的立委，他們問政表現傑出、深耕基層，在各自選區都拿到最高票，深受民眾的肯定。

賴清德說，他們3位都對縣市提出很好的藍圖，當選後一定能無縫接軌，讓高雄、台南跟嘉義縣能向前進步，過去提名記者會都沒有縣市長到場，今天很難得，陳其邁、黃偉哲、翁章梁都來推薦3位候選人，希望全國的父老鄉親能支持民進黨提名的候選人，讓3縣市能持續進步。

黃偉哲介紹陳亭妃時特別提及，其實他以前就和陳亭妃選舉過，但這就是民進黨，候選人在初選後都展現高度的政治智慧，馬上在第一時間恭賀對方當選，這就是地方進步成長的力量。黃偉哲也說，他以前接了賴清德的棒子，未來要把棒子傳承到陳亭妃立委手上，成為台南市第一位女性市長，一定能帶領台南市持續成長茁壯。

陳亭妃致詞時則提到，2026是2028很重要的指標，台南是賴清德主席的本命區，大家一定要在2026穩住基本盤，甚至要把量放大，吸收不同黨派的想法，讓賴清德2028年連任時贏過2024的得票率。

陳亭妃也說，她要感謝她的初選對手林俊憲，在民調開封第一時間在臉書發文，甚至在她致電說未來要拜訪時，回應她「免啦，三八，咱攏家己人」，展現出風範。希望台南能在所有人民期待下往前邁進，「我們要翻頁、翻頁、再翻頁。」

