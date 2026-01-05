大陣仗！鄭麗文親送聘書 王金平擔任國民黨最高顧問「3期許」曝光

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文率副主席致送王金平最高顧問聘書（圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文日前宣布邀請前立法院院長王金平出任國民黨最高顧問，今（5日）親自前往王金平的台北辦公室致送「最高顧問」聘書。王金平受訪時提出3項期許，第一，盼能以「天下為公」的精神，不自私心態共同面對政局；第二，希望能促進兩岸和平，緩解當前兵凶戰危的局勢；第三，盼能協助國民黨在各方面持續發展，使國民黨重新贏得國人尊重與支持。

鄭麗文表示，國民黨四位副主席陪同她在開國元月，共同敦請王金平前院長擔任國民黨最高顧問，主要原因是王在中華民國戰後民主化歷史上占有極其重要的一席之地。王金平從政逾五十年，期間在各項政治崗位上對國家的卓越貢獻有目共睹，是國民黨最具代表性的政治人物之一。

鄭麗文指出，如今國際情勢詭譎多變、兩岸局勢險峻，國內朝野對立更達到歷史高點，憲政體制也面臨僵局。面對種種挑戰，王金平曾親身經歷中華民國民主化歷程中最艱困的時刻，並展現高度智慧與政治手腕。當前國家與國民黨皆需要王金平，盼能借重其完整歷練、長年從政經驗及高瞻遠矚的智慧，協助國民黨在艱困局勢下為國家奉獻心力。

鄭麗文說，大家都了解王金平的為人，剛才他也勉勵國民黨，要把國家與人民的利益放在第一位，一切從為國為民出發，而非出於一黨之私。希望他協助國民黨重新思考當前的困局，突破政治僵局，團結全台灣人民，為兩岸和平邁出歷史性的一步。鄭麗文坦言，自己身為黨主席責任重大，王金平給予她諸多勉勵，也期勉她在不足之處能以更大格局檢討調整、持續進步，讓國民黨能為中華民國貢獻更多。

王金平則表示，對於獲得鄭麗文主席與四位副主席連袂致贈聘書，聘任為國民黨最高顧問，感到十分榮幸。他期許自己努力的方向有三：第一，希望大家能以「天下為公」的精神，不自私心態共同面對政局。當前台灣政局對立情勢嚴峻，可謂盤根錯節，朝野間的結越結越深、越結越緊，要怎麼解套，大家共同省思。他強調，唯有朝野真心誠意、以國家與人民為念，才能理性分析、反省與自我調整，共同解決對立問題，實現政局和諧。

第二，王金平說，希望能促進兩岸和平，緩解當前兵凶戰危的局勢。第三，他期盼能協助國民黨在各方面持續發展，使國民黨重新贏得國人尊重與支持，進而取得選舉勝利。自己將會全力以赴，讓國民黨正常發展，成為有能力重新執政、帶領國家前行的政黨，這需要全黨共同努力。

