大陳公辦都更單元6動土 每坪開價百萬北市客占一半

永和大陳地區公辦都更案單元六今開工動土，圖中為漢皇董事長孫正乾和新北市長侯友宜。（圖／林榮芳攝）

新北市永和大陳地區公辦都更案單元六，今(24)日正式舉行開工動土，由漢皇集團以「漢皇 River Sky」推出銷售，每坪開價約98~118萬元。漢皇副董事長孫鼎翔表示，開價部分已有進行策略調整，搭配優付，市場反應樂觀。對於市況，他認為，今年房市買氣轉淡，但剛性需求持續存在，加上年底若有降息議題，累加的需求有機會讓明年房市優於今年。

孫鼎翔表示，現在房市雖受政府祭出房市管制措施影響，買氣偏弱，但近期可看出政策逐步放寬中，加上今年底可能會出現降息議題，資金動能有機會為市場注入活水。今年部分買方選擇觀望，但需求一直都在，今年需求累積至明年，明年房市表現可能優於今年。

「漢皇 River Sky」為漢皇深耕雙和33年的指標案，全案規劃36層SRC制震建築，產品規劃2至4房，每坪開價約98~118萬元，預計2030年完工。

針對中永和房價突破3字頭，孫鼎翔表示，有參考漢皇在中和推出的「漢皇方圓」價格進行策略調整，該案為永和生活圈、中和門牌，但此案為永和生活圈、永和門牌，兩者價差20多萬元，讓客戶覺得「有CP值」，而中永和這幾年市中心房價接近3字頭大家也慢慢習慣，再加上訂簽4%優付，該案於上周五21日開案，整體反映頗樂觀，台北市客群占5成，中正、大安、信義是買盤主力，也吸引雙和地區民眾，以首購、二代置產和換屋族群為主。

圖左為漢皇董事長孫正乾、右為漢皇副董事長孫鼎翔表示，目前觀察市場反應樂觀。（圖／林榮芳攝）

永和大陳都市更新案全區約8.7公頃，堪稱產權最複雜、最具規模，因為面積較大，分為7個單元公辦都更。新北市長侯友宜親臨動土典禮表示，單元2最先完工，居民已經進住一段時間了，再來是單元3開工，現在單元6也動土。單元7同樣是漢皇擔任出資者，預計明年開工。單元5已進入都市更新審議程序，單元1、4公展當中，7個單元推展都很順利。

孫鼎翔也補充解釋，此區整合難度高，且基地規模大，被視為不易推動的都更範圍，因有原生地主是「有合法房屋與房地」，或「有合法房屋但沒土地」或「有土地，但屬違章建築」等多元權屬形態，造成分配條件不一。今動土的單元6，共共157戶自然人。

除今日動土的單元6，漢皇還拿下隔壁的單元7，加總為7000坪的基地。孫鼎翔表示，單元7預計明年動工，兩案採整體連續街廓規劃，也因為是一起規劃，所以相望的棟別都會做錯位設計，棟距至少有100米。也因為基地規模夠大，該案擁有重劃區街廓，但有沒有重劃區生活機能不便的問題，再加上位於河景第一排，成為該案一大優勢。

漢皇董事長孫正乾也透露，集團目前手握土地庫存量達萬坪，合計總銷達千億元，在手都更、合建、危老案等多達40幾個以上，許多案子都在陸續整合洽談中。明年將推出總銷255億元的大陳單元7、光復街東側案、秀朗橋北側案、水源段、南山段等，總規模達450億元。

