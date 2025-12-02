大陳文化節阮弼真君慶典 熱鬧

一一四年大陳文化節─『風雨同舟七十載‧洄萊大陳』系列活動，一日晚間在花蓮市大陳一村阮弼真君廟前廣場登場，吸引眾多旅居外縣市甚至海外的大陳鄉親特別返鄉參與。

廟埕廣場燈火通明，從傳統表演、體驗活動到趣味互動，整晚活動熱鬧非凡，充分展現大陳文化的深厚底蘊與凝聚力。慶典活動由宜蘭礁溪武聖館帶來震撼全場的高樁醒獅精彩開場，帶來祈福與迎祥的氣勢。現場還有趣味擲筊比賽，吸引不少村民報名參賽，另外還有復興國小弦樂演奏、雲水戲劇工作坊紹興戲演出以及迴享樂坊帶來的福佑樂章國樂表演，傳統與現代的元素相互輝映，吸引大小朋友一同參與，礁溪武聖館以祥獅獻瑞，將活動氣氛帶至最高潮。

花蓮市長魏嘉彥偕同主任秘書翁美華與公所團隊出席，並表示，阮弼真君慶典是大陳族群最重要的年度盛事之一，不僅是宗教信仰的展現，更是串起大陳人共同記憶與家鄉情感的重要橋樑。

魏嘉彥說，大陳人七十年前離島登陸到花蓮安身立命，在這裡努力打拚、成家立業，已成為花蓮文化的重要組成。每到慶典，都會看到旅居四方的鄉親自動返鄉，這份對家園的牽掛與認同是最動人的力量。

今年的大陳文化節延續「吃、喝、樂、體驗」的多元方向，希望讓更多市民認識大陳文化，也讓年輕世代理解族群遷移背後的歷史故事與生命韌性。

慶典活動包括花蓮市民代表會主席楊哲灃、副主席黃達祥，市民代表蔣邦法、許願神、江如玲、歐彥志、陳惠卿、田珍綺，縣議員魏嘉賢、謝國榮、徐子芳，縣議會秘書劉宋彬，民政處長李葳，民意里長顏春有、民享里長徐靖縈、民運里長林美靜、國光里長魏陽進、民政里長林政鵬，大陳一村社區發展協會理事長梁開富、大陳二村社區發展協會理事長陳慶瑞等與會。

現場鄉親笑聲不斷、交流熱絡，展現大陳社群世代相傳的凝聚力。許多返鄉鄉親也分享，無論人生走到哪裡，每年回到「阮弼真君廟」參加慶典，就像回家過年一樣，是心裡最重要的儀式。