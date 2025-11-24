大陳都更單元6動工 漢皇估剛需帶動明年房市轉強

（中央社記者何秀玲台北24日電）新北永和大陳社區都更案劃分為7單元，號稱是全台最大且最複雜的公辦都更之一，其中單元6和7將由漢皇集團以新案推出。漢皇副董事長孫鼎翔說，今年房市買氣轉淡，但剛性需求持續存在，加上今年底若有降息議題，看好明年房市可望優於今年。

孫鼎翔表示，新北市府啟動大陳地區7大更新單元，以公辦都更方式協助整合，目前單元2已完工入住，其餘單元1、3、4、5陸續完成招商，並進入實施階段。單元6、7則因水岸第一排與門戶位置備受外界關注，並由漢皇集團取得主導，今天單元6舉辦開工動土典禮。

孫鼎翔說，此區整合難度高，且基地規模大，被視為不易推動的都更範圍，因有原生地主是「有合法房屋與房地」，或「有合法房屋但沒土地」或「有土地，但屬違章建築」等多元權屬形態，造成分配條件不一，共整合157戶，耗時約1年半至2年時間。

他表示，單元6每坪開價約新台幣98至118萬，預計2030年完工，開案後觀察客群結構，台北市接近5成，中正、大安、信義是買盤主力，也吸引雙和地區民眾，以首購、二代置產和換屋族群為主。

孫鼎翔指出，單元6總銷210億元，漢皇集團同步啟動雙和大型開發計畫，包括總銷255億的大陳單元7，將在明年開工，以及光復街東側案、秀朗橋北側案、水源段、南山段等，總銷規模達450億元。

展望明年房市，孫鼎翔說，現在房市雖受政府祭出房市管制措施，買氣偏弱，不過自住與換屋等剛性需求一直存在。他指出，近期可看出政策逐步在放寬中，加上今年底可能會出現降息議題，資金動能有機會回流市場。今年部分買方選擇觀望，需求可能累積至明年，他看好明年房市表現可望優於今年。（編輯：張均懋）1141124