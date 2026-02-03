大陸不受理放棄國籍 李貞秀：請內政部去放棄看看

民眾黨新任6名立委今（3）日在立法院宣誓就職，其中首位陸配立委李貞秀不斷被內政部要求須放棄中國大陸國籍，引發外界熱議。對此，民眾黨指出，李貞秀親赴大陸申請放棄國籍卻遭拒，此外李貞秀也提文件證明，「請內政部去放棄看看」。

李貞秀拿到立委當選證書。(圖/截自李貞秀臉書)

民眾黨今日在臉書貼文表示，民眾黨新科立委今天正式宣誓就職，民眾黨立委李貞秀秀出機票、文件，證明她曾前往大陸辦理放棄國籍。跟你我都一樣，她拿著中華民國護照、台胞證入境對岸，到達出生地的衡南縣公安局出入境管理局申請放棄國籍，但縣公安局不受理，轉至市公安局出入境管理局，同樣不被受理，更連「不受理」的證明都不提供。

民眾黨指出，李貞秀強調，如同陸委會邱垂正所言，「目前為止沒有任何中配，成功放棄中國國籍。」她並表示昨天收到內政部的公文，同時還附上簡體版，質疑「什麼時候中華民國內政部開始幫對岸跑公文？」

李貞秀宣誓就職。(圖/截自李貞秀臉書)

民眾黨表示，事實證明，申請放棄國籍根本就不像「專業造謠戶」、民進黨立委吳思瑤所說，「只要花30秒就可以完成」；李貞秀更會將這些已簽署、但不被中國出入境公安局受理的文件轉交內政部，「請他們去放棄看看。」

民眾黨指出，時至今日，陸委會還在死鴨子嘴硬，邱垂正硬拗「無法放棄中國國籍，不是中華民國政府的因素，而是中華人民共和國政府」，卻也等於被自己講過的話狠狠打臉——到目前為止，沒有任何1位中配成功放棄中國國籍，也完全無法解釋，為何賴清德執政下的法令，和過去都不一樣。

民眾黨表示，內政部更離譜，竟要求「赴陸申請放棄國籍遭拒，應提出遭拒絕的相關證明」，明知不可能，卻仍要求人民交出不存在的文件，把人民當成兩岸之間被踢來踢去的人球。

民眾黨強調，賴政府為了政治攻擊、追殺在野黨，不惜曲解法令與兩岸現實，公然迫害中配合法合憲的參政權！「我只有中華民國護照」，李貞秀也重申對台灣的熱愛與守護台灣的決心；身為依《中華民國憲法》宣誓就職的立法委員，她唯一效忠的，就是中華民國。

