2025年我帶了5個海外美食團，其中3個團去了大陸，3趟美食之旅，開心的從福州佛跳牆到漳港蚌（西施舌），有的團員才知道原來台灣宴席中的佛跳牆來自福州聚春園！福州「三坊七巷」的米其林「文儒九號」菜餚中的「香煎豬肝」居然與台北欣葉的口感一模一樣！

去了成都品嘗了地道的麻婆豆腐，原先不吃辣的團員居然愛上了紅橙橙的前菜「口水雞」！當大家嘗了高檔雞湯調製的「開水白菜」、「雞豆花」，才知道「川菜中的名貴」來自「不辣」！

廣告 廣告

在北京吃涮羊肉的行家必須講究肉的源頭，尤其指名新疆的阿勒泰大尾羊，除了肉質鮮嫩、毫無腥膻，上半場搭茅台得先嘗上腦、小三岔、大三岔，下半場喝啤酒選肉的部位就用黃瓜條、磨檔羊百頁，一切的尋香講究的是肥瘦相間的口感！

三趟美食團，讓許多朋友從味蕾中重新認識了兩岸。有趣的是成員中有一半綠政營的支持者，行程中不時的可以聽見他們默默的驚嘆！尤其發現此刻大陸的酒店客房，到處都已經充分的運用AI機器人、有著人性化且溫柔體貼的服務！

大陸自製的汽車充電只需10分鐘、可跑200多公里、同價格的舒適度勝過Tesla。北京此刻的天空不僅可見藍天，甚至沒有了幾十年前的塵霾污染。成都的西境「雅安」不論現代化的交通、近古的人文，都展現了古雅與現代交幟的文明！

大陸不一樣了！幾位從未去過大陸的團員，更驚覺原來大陸的高鐵不僅有「靠背」、他們的商務艙比飛機的還豪邁舒適……從城市到鄉間，團員目睹的是大陸人民在改革開放的中共治理下，有了空前未有的幸福，當然離民主的理想仍有距離，然而理想國度是需要時間淬煉的，台灣不也是如此？

大陸不一樣了，國共內戰的怨懟，早已灰飛煙滅，台海此時的隔閡對立都是台灣政客操弄人民的詐術，民進黨抹紅操弄已在「大罷免」的結果中證明了無效！

反觀國民黨的地方候選人，應肩負責任在鄉里間拆穿民進黨的詐術與謊言，談兩岸已不該像往常那樣的懼怕、甚至萎縮！

國民黨副主席蕭旭岑將赴陸重啟黨主席任後的國共會談，寄望鄭麗文的歷史之行，讓國共一起證明，且讓台灣人民知道，此時的中共早已不是了「共匪」了！

末了，我用唐寅的一首《警世》詩送給民進黨：萬事由天莫苦求，子孫綿遠福悠悠。飲三杯酒休胡亂，得一帆風便可收。生事事生何日了，害人人害幾時休。冤家宜解不宜結，各自回頭看後頭。（作者為伊尹學院院長）