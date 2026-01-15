大陸中國圍棋協會名譽主席「棋聖」聶衛平病逝享年74歲

▲大陸中國圍棋協會名譽主席「棋聖」聶衛平北京病逝。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】據大陸媒體報導，大陸中國圍棋協會名譽主席「棋聖」聶衛平九段1月14日在北京病逝，享年74歲。聶衛平在1952年出生於遼寧瀋陽，他自幼學棋，1973年進入國家圍棋集訓隊，多次獲得國內各項圍棋賽事冠軍，自此開啟了一段深刻影響中國圍棋發展史的傳奇生涯。

1月15日，聶衛平先生家屬發佈訃告：我們懷著萬分沉痛與不舍的心情，向各界親友泣告：中國圍棋界泰斗、「棋聖」聶衛平先生，因病醫治無效，於 2026年1月14日晚22時55分與世長辭。

▲聶衛平是上世紀大陸圍棋振興與發展的關鍵人物。

據報導，在20世紀80年代的中日圍棋擂臺賽中，聶衛平作為主將力挽狂瀾，連勝多位日本超一流棋手；在中、日圍棋擂臺賽中創下震撼中外的 11 連勝輝煌戰績，三度率領中國隊勇奪桂冠。他以黑白棋子為媒，點燃了億萬中國人的民族自豪感與愛國熱忱！

1988 年聶衛平被正式授予「棋聖」稱號，這份殊榮既是對其超凡棋藝的極致認可，更是對其高尚品格的讚譽。此後他深耕圍棋領域，歷任中國圍棋協會副主席、名譽主席等職位；將畢生心血奉獻給中國圍棋的普及、推廣與發展事業，用一生踐行了對圍棋事業的赤誠初心與執著堅守。

▲聶衛平將畢生心血奉獻給中國圍棋的普及、推廣與發展事業。

圍棋界的「聶旋風」之名傳遍海內外，成為一個時代不可磨滅的代表性人物。 聶衛平也曾出任大陸圍棋國家隊總教練，帶教出多位世界冠軍，並積極參與圍棋活動，對中國圍棋的普及、發展、走向世界作出了不可磨滅的奠基性貢獻。

聶衛平曾在受訪時表示，在AI時代，人類仍需要圍棋；他說「人學下棋，因為棋盤上的道理對其日常生活、學習工作，都有指導作用。」

除了圍棋，聶衛平也十分鍾情足球運動，圍棋和足球同是黑白兩色詮釋的體育運動項目。聶衛平說，圍棋和足球是相通的，都講究戰略佈局，而圍棋更複雜一點，足球更激情一些。（圖蔡叔涓翻攝）