大陸中國太平保險承保宏福苑維修工程 將賠付約20億港幣

大陸「中國太平保險」集團表示，他們位在香港的分公司，負責這次宏福苑維修的保險項目，他們將儘速處理相關賠付事宜，「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠。」

香港大埔宏福苑五級火警，導致嚴重傷亡。據香港媒體報導，大陸的「中國太平保險」承保宏福苑維修工程，中國太平今（28）日發佈聲明，確認了相關消息；並且表示，會要求在香港的分公司，將按照保險合約，「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠。」

中國太平保險表示，旗下的香港分公司，承保了宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築僱員賠償保險，業主立案法團第三者責任險、財產全險，以及公眾責任險；同時也承保了部分住戶的居家保險，還有家傭險。集團表示，中國太平保險香港分公司，已經開始啓動應急機制，將按照保險合約，積極做好保險理賠及客戶服務。

據網傳宏福苑業主立案法團開會紀錄顯示，宏福苑維修工程財產全險，賠款總上限為20億港幣，有保險業內人士向媒體表示，保險金額經過專業人士及測量師評估，萬一大樓結構出現問題，20億港幣應該足夠支付大廈重建的建築費。