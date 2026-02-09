大陸事業年增20% 王品集團1月營收21.8億元

王品集團今（9）日公布1月自結合併營收新台幣21.8億元，因去年農曆春節9天假期落在1月，相對年減1.72%，台灣事業群月營收17.7億元，年減5.61%。大陸事業群調整有成，1月營收4.1億元，年增19.57%。目前王品集團全台門店數已達364家，不斷刷新創業以來的紀錄。也看好2月農曆春節連假挹注營收動能。

王品集團示意圖。(圖/王品集團提供)

王品集團台灣事業群1月有4大品牌「夏慕尼」、「青花驕」、「肉次方」及「和牛涮」合計11家千萬大店，其中，夏慕尼台北中山北店、青花驕台北中山北店、肉次方台中文心崇德店、肉次方台北峨眉店與肉次方台南府前店為前5大店王，同時也是2025全年營收前5名的集團優等生。不僅展現都市商圈影響力，也顯示集團多品牌成功涵蓋輕奢體驗與吃到飽的多元餐飲場景。

廣告 廣告

展望2月，今年同樣有多達9天春節連假，集團全台364家餐廳除夕公休一日，大年初一即開始提供服務，聚餐品牌「西堤牛排」、「陶板屋」、「青花驕」、「享鴨」、「莆田」、「丰禾」等餐廳初二、初三訂位已近全滿，「夏慕尼」、「王品牛排」以全新雙人套餐搶攻情人節約會商機，訂位同樣熱絡，三大中餐品牌外帶年菜、「王品嚴選」冷凍年菜及鍋物組預購熱烈，將同步挹注2月營收。集團樂觀看待台灣市場潛力，持續深耕，2026年也將積極展店，全年目標再加開20-30家。

※本文授權自工商時報，原文：王品1月營收21.8億元 大陸事業年增20％

【更多工商時報報導】

和牛套餐＋一日限定草莓甜點 夏慕尼鐵板燒銘刻戀人美好「食」光

新春開涮滿堂紅 王品火鍋滿千送千、開運抽贈菜

不是科技業！餐飲業豪發年終 王品店長47個月、年薪300萬元上天花板 揚秦、全家國、饗樂、漢來數字曝光

延伸閱讀

曾遭影射林宅血案嫌犯 游錫堃：40多年至今心有餘悸

談林宅血案電影爭議 蔣萬安：全體社會的痛！應尊重家屬感受

《世紀血案》未經林義雄授權惹議 夏語心道歉Junior認錯喊抵制