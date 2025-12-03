大陸人士幫健保「年增5千萬到8千萬收入」 醫：青鳥怎麼活

健保財務負擔持續熱議，但衛福部資料卻顯示大陸人士每年幫健保增加5到8千萬收入。（示意圖／資料照）

健保署12月1日起給付罕病AADC缺乏症基因治療藥物，一針要價1億元引發議論，也有人質疑為何台大研發的藥物要授權給國外藥廠？健保財務負擔持續熱議，胸腔科醫師蘇一峰直指，衛福部資料顯示大陸人士每年幫健保增加5到8千萬收入，直酸這讓青鳥怎麼活？

蘇一峰3日發文質疑，還記得一年多前生理食鹽水大缺貨？全國到處不能開刀，傷口不能沖洗，開刀房被限制點滴使用，病房也被限制點滴使用，還有診所也不能用點滴！足足持續了快要一年！緊急買了多少點滴就解決了？答：2.5億加倍價格去買！就是為了節省一億的點滴費用？點滴廠商不幹了，搞得全台醫療差點崩潰！然後現在說13億（每劑一億罕病針劑）是小錢給13個人使用？

蘇一峰另指出，衛福部的資料顯示：每年大陸人士幫健保增加收入5000萬到8000萬！他直呼：結果真正讓健保大虧錢的是本國人！外籍人士港澳人士都是大賺錢！真的太過分了！這資料流出來叫青鳥怎麼活！早說過醫院看到99%浪費醫療的都是土生土長的台灣人。

網友表示「青鳥又不看數據，有差嗎」、「蘇醫師怎麼會覺得他們在乎事實？」、「能符合資格的會有幾個稀罕健保」、「啪啪啪，臉好腫」。

