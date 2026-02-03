大陸人大常委會突開會 是否處分張又俠受矚目

大陸人大常委會突宣佈開會，可能是要免去已落馬的前中共中央軍委副主席張又俠的全國大人代表資格。

新華社報導，大陸十四屆全國人大常委會第二十次會議，明（4）日將在北京舉行。由於這次會議屬於加開性質，而且時間只有一天，議程也只有一個，就是審查關於個別全國人大代表的資格案，這次會議是否針對日前落馬的中共中央軍委副主席張又俠，備受關注。（葉柏毅報導）

根據大陸《全國人大網》資料，全國人大常委會，一般每兩個月舉行一次，通常都在雙月的下旬，會期大致在一星期左右。如果有特殊需要，經委員長會議決議，可以臨時召開常委會會議。

廣告 廣告

由於中共即將在下個月，召開「全國人大」與「全國政協」兩會，按慣例，全國人大常委會一般會在2月底召開一次，會期一般是兩天，主要議程就是為3月初的的全國人大會議做準備。因此這次全國人大常委會突然加開會議，討論的議題也就備受矚目。

有消息指出，在4日加開的這次全國人大常委會第二十次會議，據傳將免去張又俠國家軍委副主席，以及劉振立國家軍委委員職務。儘管根據大陸憲法相關規定，在全國人大會議閉會期間，全國人大常委會可根據國家軍委主席提議，決定軍委副主席任免，但按照中共「以黨領政」的慣例，應該先由中共中央全會免去兩人中共中央軍委職務。因此，4日的會議，如果真的要「審議有關任免案」，應該是要免去張又俠與劉振立的全國人大代表資格。