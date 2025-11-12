大陸佛山發現新物種蟾蜍 定名「佛山掌突蟾」

大陸廣東佛山市發現一種新品種蟾蜍，定名為「佛山掌突蟾」。

新華社報導，大陸廣東環境保護工程職業學院，與廣東省「環境科學研究院」的研究人員，在廣東省佛山市發現一種兩棲動物新物種，定名為「佛山掌突蟾」，相關研究成果，已經在11月12日，發表在國際動物分類學期刊上。

據報導，「佛山掌突蟾」體型小，眼睛後方黑色線紋顯著，趾間有蹼，趾側緣膜寬。據介紹，佛山掌突蟾主要活動於粵港澳大灣區西部丘陵山地區域，周邊人類活動密集。

研究人員表示，新物種的發現表明大型城市群中的多種自然生態環境，面積雖小，但是仍然有許多特色物種，對於城市生態系統的保護，具重要意義。