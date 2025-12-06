大陸修法將治安違法紀錄封存 給改過者路留條生路／羅登廉

羅登廉（作家、文藝評論家）

2026年1月1日，即將施行的新修訂《中華人民共和國治安管理處罰法》，明確規定違反治安管理的記錄應予以封存，不得向任何單位和個人提供或者公開，但有關國家機關為辦案需要，或者有關單位根據國家規定進行查詢的除外。依法進行查詢的單位，應對被封存的違法記錄的情況予以保密。這把「違反治安管理的記錄封存條款」推到了公眾視野中央。

其中，關注度較高的，莫過於吸毒這類特殊行為的紀錄也納入封存範疇。對此，有人贊同有人反對，也有人認為這是對禁毒人員的褻瀆。在各種聲音的交織裡，藏著大眾對法律溫度與尺度的雙重考量。

在立法者眼裡，沒有什麼特殊群體，只有一​​個個普通公民。在過去很長一段時間裡，一次小小的鄰里糾紛治安處罰，就能讓一個人連網約車司機都做不成；一次無心的輕微違法，就可能讓考研考公的路徹底被堵死。

2019到2023 年，全國每年都有800萬起左右的治安案件，這背後是數百萬個可能因此被邊緣化的個體。他們的過錯明明夠不上刑事犯罪，卻要背負一輩子的標籤，這種懲罰和行為本身的危害程度早已不成正比，也斷了他們回歸正常社會的路。

新修訂的治安管理處罰法對賣淫、嫖娼、引誘、容留、介紹他人賣淫，吸食、注射毒品、引誘、教唆、欺騙，或者強迫他人吸食、注射毒品，容留他人吸食、注射毒品或者介紹買賣毒品等，尚不構成犯罪的行為作出了相應的規定。這不是縱容過錯，而是給犯錯者一次重新來過的機會。吸毒和販毒是兩回事，在刑法裡販毒是重罪，最高能到死刑，可吸毒本身沒被定為犯罪，很大程度上因為吸毒者也是毒品犯罪的受害者。那些覺得封存吸毒紀錄對不起緝毒警察的聲音，其實是混淆了違法和犯罪的邊界。

當然，封存不等於刪除，其記錄還在公安系統裡躺著，國家機關辦案或者特殊崗位政審時，還是能依法查詢。不是說封存了就能隨便進軍警、公務員這些敏感崗位，要是再犯事，還得從重處罰。例如，考公這件事，普通崗位查不到封存紀錄，可涉及國家安全、核心公共利益的崗位，依照規定還是可以查的。這就平衡了個人權利和社會公共利益，不是一刀切的寬鬆，也不是一棍子打死的嚴苛。

有人擔心，這會消解禁毒工作的意義，其實完全沒有必要。禁毒的零容忍態度從沒變，強制隔離戒毒兩年的規定還在，對吸毒成癮人員的管控依舊嚴格。法律是理性的，既要守住全民禁毒的底線，也要給那些一時失足的人留條回頭路。畢竟，把數百萬有輕微治安違法記錄的人都推到社會對立面，才是更大的社會隱患。

從輕微犯罪紀錄封存試點，到治安違法紀錄封存入法，這是法治文明的進步。它不是對違法的妥協，而是在懲罰與救贖之間找到更合理的平衡點，讓法律既有力度，也有溫度，讓每個犯錯的普通人，都有機會重新擁抱正常生活。（照片示意圖資料照）