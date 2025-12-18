大陸健美冠軍王昆驚傳猝逝 享年30歲

大陸健美界傳出震驚消息，曾在CBBA全國健美精英職業聯賽締造八連冠紀錄的安徽籍健美選手王昆驚傳猝逝，享年30歲。

大陸 健美選手王昆驚傳猝逝。 （圖／翻攝自合肥在線）

綜合陸媒報導，健美選手王昆驚傳猝逝，享年30歲。安徽省健美運動協會人員證實死訊，初步研判疑似心臟問題導致。王昆經營的健身房目前仍正常營業，他的朋友表示，「後續會發佈追悼會相關信息」。

王昆的健身之路始於2015年，當時就讀安徽省體育職業技術學院體育系大二的他，為了在畢業求職時更具競爭力而踏入健身房，從此展開長達十年的嚴格訓練生活。王昆畢業後成為中國健美國家隊A隊主力成員，除了在CBBA全國健美精英職業聯賽拿下八連冠，他更在2022年泰國職業卡資格賽上，以亞洲人少有的古典健美形體斬獲IFBB PRO職業卡，成績斐然。

延伸閱讀

兩岸企業家峰會閉幕！毛治國盼「不確定中追求和平共榮」

外媒稱代孕百孩 陸富豪控不實：有超過100子女、美代孕僅12個

眼線得畫數十次！陸腦癱女孩當美妝網紅 3年還清179萬家債