大陸內蒙古包頭鋼廠爆炸2死逾84傷8人失聯 爆炸震碎10公里玻璃

▲大陸內蒙古包頭市包頭鋼廠發生重大爆炸工安意外。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】據大陸央視新聞報導，內蒙古包頭市18日15時03分發生一起重大工廠事故，包頭市的包鋼板材廠煉鋼作業部的一個650立方米飽和水、蒸汽球罐發生爆炸。目前，爆炸已造成廠區內2人死亡，8人失聯，84人受傷在院治療。

大陸內蒙古包頭市召開新聞發佈會，通報了包頭市包鋼股份板材廠爆炸事故相關情況，發佈會介紹，目前，針對事故可能造成的影響，當地已組織力量對廠區及周邊5公里範圍內安全隱患進行全面排查。內蒙古自治區已成立事故調查組深入調查事故原因和責任，將對失職失責人員依法依規嚴肅追責，該市公安機關已依法對相關企業責任人採取措施。

據悉，目前事故廠區已經停止生產；城市供電、供水、供氣、通訊運行及居民供暖正常，周邊企業生產運營未受影響；經生態環境部門跟蹤監測，暫未發現本次事故對周邊大氣、土壤等環境造成影響，現場無廢水產生；對周邊居民房屋受損情況進行全面排查和修復，暫未發現結構性安全問題。

事故發生後，當地成立醫療救治領導小組，迅速開展傷患救治工作。收治的84名傷患，內蒙自治區衛健委專家組一對一評救治，其中重症5人，其餘79人均為頭面部外傷和肢體軟組織挫傷等輕傷，目前所有傷患生命體征平穩。

針對事故可能造成的影響，官方已組織力量對廠區及周邊5公里範圍內安全隱患進行全面排查。目前事故廠區已停止生產；城市供電、供水、供氣、通訊運行及居民供暖正常。（照片記者翻攝）