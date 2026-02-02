大陸全國台聯第三十二屆台胞青年冬令營黑龍江分營在哈爾濱

▲2026年全國台聯第三十二屆台胞青年冬令營黑龍江分營吸引許多愛雪的台青參加。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】不用擠著上去合歡山就可以看到更多、更多的雪，這是多參加2026年全國台聯第三十二屆台胞青年冬令營黑龍江分營的台青熱切的期盼，這個以「青春赴新程、同心繪山河」為主題的交流活動，在大陸黑龍江省哈爾濱太陽島雪博會舉辦。

從台灣飛過去的30多少大專院校60多位台青學子，與大陸高校學生志願者齊聚北國冰城七天六夜，共同開啟一段以冰雪為媒、以青春為伴的交流活動。許多台灣學子都是首次到大陸，是第一次踏上東北這片冰天雪地，感受千里冰世界，萬里雪天下的初體驗。

▲在黑龍江哈爾濱的冰雕世界，台青感受千里冰世界，萬里雪天下的初體驗。

冬令營的序幕在太陽島雪博會徐徐拉開，這處冰雪勝地的選擇蘊藏著精心的設計。當營員們踏進這片被陽光鍍上金邊的銀白世界，無數雪雕作品在湛藍天空下閃耀著奪目光華；既有象徵吉祥的駿馬迎新年雕塑昂首嘶鳴，也有充滿異域情調的俄羅斯套娃雪雕層層疊立，更有憨態可掬的熊貓雪雕景觀俏皮可人。

參加活動的營員們的冰雪初體驗從太陽島雪博會開始，來自東海大學的陳同學撫摸著熊貓雪雕圓潤的輪廓，晶瑩的雪花在睫毛上輕顫，她感歎道冰雪藝術讓我們看到東北白茫茫的純淨天地，真是漂亮。這些雕塑不僅凝聚著自然與匠心的對話，更讓我們在冰雪藝術中看到了兩岸共同的文化情感。

▲許多台灣學子都是首次到大陸，是第一次踏上東北這片冰天雪地，他們在晶瑩雪世界中盡情玩耍。

主辦單位表示，特別歡迎台青跨越山海、自「東海之濱」到「北國雪原」參加活動，黑龍江這片銀裝素裹的黑土地，不僅擁有壯美的冰雪風光，更承載著厚重的歷史底蘊、奮進的工業精神，希望營員們珍惜此次機會，在冰雪運動中挑戰自我，親身感受龍江大地的熱情、活力與發展脈動，期待大家成為兩岸青年友好交往的使者，共同架起增進兩岸交流的橋樑。

行程中，營員們走訪了哈爾濱多處地標。他們在中央大街腳踏百年麵包石，感受歷史迴響；他們走進中華巴羅克街區，細緻觀察建築上的中西合璧的特色建築。

營員們也去參訪了哈爾濱電機廠，感受老工業基地的創新活力；走進哈爾濱工業大學航太館，看到長征系列火箭模型、衛星實體等展品，深感震撼。

閉營式上，黑龍江省台聯會長徐立波寄語青年，希望大家將所見所感帶回台，讓更多台灣青年瞭解真實、立體、發展的大陸，並歡迎大家常回來觀光、學習、創業。(圖翻攝網絡)