大陸全國政協主席王滬寧 北京人民大會堂會見蕭旭岑

國民黨副主席蕭旭岑此行赴陸的重頭戲，今（4）日上午在北京人民大會堂，會見大陸全國政協主席王滬寧。這是今年首次國共高層級交流，規格也是國民黨主席鄭麗文上任後最高。（葉柏毅報導）

據瞭解，蕭旭岑一行是在3日，收到陸方通知「會見」的相關安排，而在4日上午，在北京人民大會堂「新疆廳」，與王滬寧會面。

王滬寧首先發言，他肯定國共兩黨在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，取得的積極成果，指明了兩黨關係和兩岸關係發展的前進方向。王滬寧同時表示，在兩岸政治發展的新形勢下，大陸願在堅持「九二共識」，反對台獨的政治基礎當中，加強和包括國民黨在內台灣各政黨、團體和各界人士的交流交往，團結廣大台灣同胞，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展。

蕭旭岑則回應表示，海峽兩岸在1992年，達成「各自以口頭方式表述，兩岸均堅持一個中國原則」的共識，就是大家熟知的「九二共識」，以及反對台獨的共識，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。蕭旭岑並強調，兩岸當前交流不夠，國民黨責無旁貸，應當擔負起強化兩岸交流的責任。