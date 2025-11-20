大陸全面停止進口日本水產 賴清德吃日本料理午餐力挺

大陸於11月19日宣布全面停止進口日本水產品，賴清德總統今（20）日透過臉書等社群平台分享日本料理午餐照，展現對日本的支持。

(圖/截自賴清德臉書)

賴清德在臉書及Instagram等社群媒體平台貼出自己享用日式料理的照片，並特別標示午餐中包含「來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。照片中可見賴清德還特地夾起1塊北海道帆立貝展示，貼文中寫道：「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，並附上壽司和比讚的貼圖，明確表達對日本水產品的支持。

根據報導，大陸擴大對日本的反制措施，除了全面停止進口日本水產品外，還建議民眾避免前往日本，導致近50萬張原定飛往日本的機票因退票潮作廢。

高市早苗。(圖/美聯社)

大陸此次透過外交管道通知日方全面停止進口日本水產品，表面上是以福島核廢水監測為由，但外界普遍認為，這是針對日本首相高市早苗挺台言論所採取的外交施壓手段，導致中日關係緊張。

賴清德今天的舉動，被視為效法已故日本前首相安倍晉三的作法。當年台灣鳳梨遭大陸禁運時，安倍晉三曾在社群網站上貼出享用台灣鳳梨的照片，表達對台灣的支持。

