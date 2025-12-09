大陸兩名國家領導人已神隱逾40天 港媒：不尋常
12月3日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議。香港星島日報《中國觀察》專欄指出，民建中央主席郝明金、常務副主席秦博勇雙雙神隱，迄今至少40天，民建一二把手長期「失蹤」，確實不同尋常。
郝明金也是大陸全國人大常委會副委員長，秦博勇則是全國政協副主席，在中國大陸均屬「國家領導人」。
據新華社報導，在前述這場座談會上，民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央副主席孫東生、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表高鴻鈞先後發言。
星島日報今發布署名「紀曉華」的文章點出，此次黨外人士座談會，唯獨民建中央既不是由主席郝明金、也不是由常務副主席秦博勇發言，而是由副主席孫東生。
文章表示，西方經常批評中共是一黨專制，但北京強調是「中共領導的多黨合作制」。多黨指的就是八大民主黨派，當中5個較大的政黨，一、二把手獲安排為國家領導人，如民建中央主席郝明金是全國人大常委會副委員長，常務副主席秦博勇是全國政協副主席。
文章指出，10月下旬起，郝明金和秦博勇雙雙神隱，迄今至少40天。10月28日，中共中央統戰部部長李幹傑向黨外人士通報二十屆四中全會精神，七大民主黨派一把手都參加通報會，唯獨民建中央不是；10月30日，民建中央學習四中全會精神座談會在北京召開，也是由副主席孫東生出席會議；全國人大常委會會議或者全國政協常委會會議，郝明金和秦博勇都沒有參加。
不過，11月12日，民建中央經濟形勢分析座談會在京召開，民建官網報導，「受郝明金主席、秦博勇常務副主席委託，民建中央副主席孫東生主持會議。」雖然如此，但官拜國家領導人的民建一二把手長期「失蹤」，確實不同尋常。
公開資料顯示，69歲的郝明金，曾任山東大學法學院副院長、山東省高級人民法院副院長、國家監察部副部長，2017年12月擔任民建中央主席，2018年起擔任全國人大副委員長；61歲的秦博勇，同為政法系統出身，曾任民建河北省委主委、河北省副省長、國家審計署副審計長，後來升任民建中央常務副主席、全國政協副主席。
查詢民建中央的官網「領導活動集」，郝明金的會內活動紀錄僅到9月30日，當時他參加民建中央主題教育工作領導小組會議，會外活動紀錄到10月24日，在中南海出席黨外人士座談會；秦博勇會內活動紀錄至9月24日，當時她出席公益項目捐贈儀式，會外紀錄與郝明金相同，為10月24日在中南海出席黨外人士座談會。
