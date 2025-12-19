大陸公佈2025年度代表字：韌

大陸公佈2025年度代表字，是「韌性」的「韌」字，而代表詞則是「深度求索」。

由大陸「國家語言資源監測與研究中心」、「商務印書館」及「新華網」聯合主辦的「漢語盤點2025」活動，選出大陸2025年的年度代表字，是「韌性」的「韌」字。（葉柏毅報導）

新華網報導，當選2025年大陸年度代表字的「韌」，描摹時代筋骨，核心要義在於堅韌不拔、意志堅定、頑強不屈，是面對困難時，百折不撓的精神底色與行動力量。報導說，在一個政治、經濟、技術等不確定因素交織的時代，韌，不僅是增長性，更是抗壓性、應變性，以及回彈性。

廣告 廣告

另外，主辦方也選出了2025年的中國大陸代表詞，則是「深度求索」，也就是「DeepSeek」。主辦單位指出，「深度求索」點亮了AI征程。2025年1月，中國國產標誌性大語言模型DeepSeek誕生，宣示了中國在AI領域的技術主權。

主辦方提到，DeepSeek是AI時代，中國構築自主生產力的重要標識，為世界貢獻了「中國智慧」。深度求索公司取得的重大進展，代表著一批中國公司，在人工智慧領域的崛起。