大陸公告「涉獨清單」威嚇國人 國安局：將法辦在地協力者
國安局今（30）日赴立法院進行「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」專案報告，宣布將整合國安情報團隊，針對大陸羅列「涉獨清單」內的人士及企業，協請警政署加強安維部署確保人身安全，並將對協力配合大陸舉報與制裁作為的團體及個人，提供具體事證給權責機關偵辦。
國安局在報告中揭露，大陸國安部、地方公安局近期多次發布「懸賞通告」，公開我國人民個資，指控部分人士為國軍操作的網軍，或建立「台獨分裂組織」立案啟動偵查、追責並懸賞違法線索。國安局指出，此舉意圖製造我國社會不安，營造對台具司法管轄權假象。
此外，國台辦於今年6月宣布制裁「台獨頑固分子」親屬設立的公司，禁止「中」方組織、企業、個人與該公司進行交易及合作。大陸官方旗下網媒於今年10月，指控部分台企與國軍合作宣傳「拒統」，謀擴大「懲獨」威嚇效果。
為了強固國內安全維護，國安局表示將指導國安情報團隊，搜集大陸利用在地協力者或黑幫組織，滋擾、危害國內特定人士或企業相關情訊，預做防處。同時請警政署加強必要的安維部署，確保人身安全。
國安局強調，未來將依法反制大陸滲透，協調統合國安情報團隊，掌握協力大陸傳散恫嚇爭訊、配合大陸舉報與制裁作為的團體及個人。這些團體及個人相關作為，已違反我國《國家安全法》、《國家情報工作法》、《刑法》及《個人資料保護法》，若有具體事證，將提供權責機關依法偵處。
