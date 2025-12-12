大陸公開「雷達照射」事件錄音 郭正亮：小泉進次郎硬拗

針對中、日戰機「雷達照射」爭議，原本日本防衛大臣小泉進次郎聲稱未收到中方所稱的提前通報，在大陸央視旗下帳號「玉淵譚天」公開錄音，證實日本驅逐艦確實收到陸方提示後，小泉承認大陸在演訓前有通知，但未提供充分的資訊。對此，前立委郭正亮認為小泉進次郎就是硬拗。

駐防琉球的日本第304飛行隊F-15J。(圖/航空自衛隊)

郭正亮11日在電視政論節目「新聞大白話」中質疑小泉進次郎就是硬拗，他認為大陸發出的通知應該是按國際通用的格式「NOTAM」，也就是「Notice to Air Missions」。大陸事實上有照會，透過遼寧號航艦通知日本的照月號（DD 116號）驅逐艦，照月號也有回應。

廣告 廣告

郭正亮說，大陸當然就會認為日方已經收到了，再由照月號通知相關單位，但看起來顯然沒有。大陸的通知內容是，將在遼寧號航艦以南演習到下午18時，在此期間請勿闖入等。

小泉進次郎。(圖/美聯社)

郭正亮表示，結果後來日本先後有2架F-15J/DJ型戰機接近，大陸當然就不客氣了，就用殲15型攔截，那也不是雷達鎖定，而是雷達搜索，日方後來有改口。第一次雙方戰機相隔只有52公里，第二次則是148公里，基本上都在視距外，所以肉眼根本看不到。

郭正亮說，可以想像，日本飛行員收到雷達照射訊號，機上會有警告聲響，大概會嚇到。第一次只有3分鐘，日方戰機就立刻飛走了。第二次再來，隔更遠148公里，顯示大陸戰機的雷達搜索範圍可能達200公里。

大陸遼寧號。(圖/美聯社)

郭正亮認為，小泉進次郎只要稍微認錯，風波就沒了，只要說內部的聯絡溝通有一點失常。不過日本如果這樣講，恐怕會被追究，就沒有下台階了。因此小泉進次郎這樣做，大陸當然會不爽。

延伸閱讀

台積電熊本2廠傳改製4奈米晶片 抓住國際AI浪潮

「威強電小金雞」威聯通公開申購 中籤一張可望21萬元入袋

小鵬汽車車模「露點走光」？陸男坦言「AI偽造」秀技術被逮