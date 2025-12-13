大陸冷氣團今晚南下 氣象專家：全台「冷的非常有感」

今（13）日白天天氣仍受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區環境水氣偏多，降雨較為持續。氣象專家林德恩表示，今晚起大陸冷氣團開始南下影響，中部以北及東北部地區氣溫會進一步下降。

今晚起大陸冷氣團南下。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

林德恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，「今晚起，大陸冷氣團開始南下影響！」今日白天天氣，仍受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區環境水氣偏多，降雨較為持續，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫陣雨機會；而苗栗以南地區則仍維持為多雲到晴的天氣。至於，氣溫變化部份，清晨台灣各地低溫大多在攝氏16至20度之間，局部地區溫度可能還會再低一些；白天，北部及宜蘭地區高溫約在攝氏21至22度，整日都是濕濕涼涼的，而中南部及花東地區高溫則在攝氏25至29度。到了晚上，大陸冷氣團開始南下，中部以北及東北部地區氣溫會進一步下降，預估在12/14(週日)至12/15(週一)清晨期間，降溫幅度最為顯著，全台各地將會冷的非常有感。

林德恩提醒，今晚至明日，由於大陸冷氣團發威，加上環境水氣充沛，台灣中部以北及東北部地區3500公尺以上高山，都有零星下雪或結冰的機會；追雪的同時，也請注意自身保暖安全。

