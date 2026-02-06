大陸冷氣團來襲花蓮縣政府籲請農友加強防寒措施

低溫來襲期間，請畜牧及養殖漁業提前採取防寒因應措施，降低低溫對生產造成的衝擊。(花蓮縣政府農業處提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣政府表示，大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，預估八日至九日清晨各地天氣可能降至十度以下，縣府提醒農民朋友及早做好防寒準備，並留意自身保暖，如因寒害造成農業災損，請儘速向所在地鄉鎮市公所通報。

花蓮縣長徐榛蔚表示，低溫來襲期間，農民朋友外出務農務必注意保暖，並請農糧、畜牧及養殖漁業提前採取防寒因應措施，降低低溫對生產造成的衝擊。

花蓮縣政府農業處表示，在農糧作物方面，建議利用不織布或塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期的秧苗，並隨時清除覆蓋物上的積水，以避免低溫凍傷，待寒流離境後再行掀除。

對於較不耐寒的蔬菜及瓜果類作物，可設置防風牆、防風罩或塑膠布，亦可選用稻草、不織布直接覆蓋，並搭配畦溝灌水或葉面灑水方式，以達到保溫防寒效果；果樹則應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒措施。

農業處指出，養殖漁業方面，應密切注意氣溫及水溫變化，水溫過低時不宜投餵飼料，並可於魚塭北側搭設防風棚、適度加深池水水位、利用越冬溝，必要時補注地下水以維持水溫，降低低溫對水產養殖物的影響。

畜牧業部分，應維持畜舍溫度穩定，並依氣溫變化適時調整門窗及帆布設施，兼顧防寒與通風需求，同時保持畜舍內部乾燥，避免溫差過大或濕度過高，導致畜禽產生生理緊迫、免疫力下降。尤其分娩畜舍及幼畜、幼禽舍，應加強保溫設施並設置溫度監控設備，避免冷風直接吹入。

徐榛蔚強調，寒害具有遲發性，農友如發現作物或養殖物出現異常情形，請主動向所在地鄉鎮市公所通報，縣政府將邀集相關單位，依農業天然災害查報作業程序，儘速辦理後續協助措施。