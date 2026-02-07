大陸冷氣團來襲 宜蘭縣府呼籲農友請做好防寒措施

氣象署二月六日上午已於寒流來襲前發布低溫特報，北臺灣局部區域將持續三十六小時達十二度以下低溫，提醒民眾持續注意氣溫預報變化，提前準備禦寒措施，農漁養殖業和山坡地作物亦要加強防範寒害。宜蘭縣政府呼籲農友落實各項防寒措施，包括加強作物保溫、防範寒風侵襲；寒流期間可視情況調整灌溉與田間作業，減少低溫對作物生長的衝擊。若發現作物出現寒害情形，請儘速通報所在地公所或相關農政單位，以利即時協助與後續輔導。

主要農作物可能受危害預測與農業天然災害現金救助作業程序，宜蘭縣目前正值正育或採收期之作物有：高接梨穗、蓮霧、食用番茄、葉菜類、花卉等，其受寒害可能癥狀有凍傷生長遲緩、葉片黃化、落花、落果及抽苔等，若農友發現以上情形，請主動向當地公所通報，或運用農業部開發之「農業天然災害現地照相APP」拍攝當次災害損失照片；倘自行拍攝，其相片內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及標示田區坐落地段地號等，後續如經農業部公告辦理救助，請於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送公所備查，作為災損認定之佐證，以利救助金核撥及申請低利貸款。

各項作物防災及減災措施：農作物：水稻秧苗：水稻育苗場（圃）選擇避風處或設置寒（風）牆。冷氣團來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期之秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，冷氣團離境後宜立即掀開塑膠布。

蔬菜：設置防風牆或利用不織布、塑膠布等覆蓋，並隨時清除布上積水，以防以防低溫凍傷；田間未採收果，可以套袋處理防寒。

果樹：迎風面設置防風設施，加強果園灌水、噴霧、覆蓋，並包裹樹幹或果實套袋；受害花、果應立即疏除，並修剪寒害枝條與葉片，進行梨穗高接之果園，可在高接部位套上塑膠袋，提高接穗周圍 溫度，促進癒合組織形成，以減少低溫傷害。

花卉：檢查加溫機及發電機燃油存量，並試運轉；簡易塑膠布溫室請於四周設防風塑膠布保溫。種苗苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布接覆蓋，田間植株酌量增施鉀肥增加防寒力。

病蟲害防治：參照植物保護資訊系統建議之保護性藥劑，依照其建議倍數使用並注意安全採收期。

漁業：在魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝之保溫、防寒及加溫等設備 ；低溫期間避免擾動水體，暫停投餌及避免無謂開關水等，不耐寒魚種更應做好防範措施。

畜禽類：加強畜禽及其幼崽之保溫管理，設置擋風設施，隨時注意畜禽舍溫溼度並保持通風。