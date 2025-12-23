大陸冷氣團來襲！平地低溫下探10度 耶誕節高山有機率降雪

今東北季風略增強，北部及東北部氣溫下降，白天迎風面有局部短暫雨，夜間水氣增多；25、26日大陸冷氣團南下，中部以北及東部明顯轉冷。（示意圖，本刊資料照）

中央氣象署指出，今（24）日東北季風略增強，北部及東北部氣溫下降，白天迎風面有局部短暫雨，夜間水氣增多，北部、東半部雨勢轉明顯。25、26日大陸冷氣團南下，中部以北及東部明顯轉冷，其餘地區早晚偏冷，迎風面持續降雨，25日耶誕節期間全台3,500公尺左右高山有機會降雪。專家吳德榮表示，冷氣團影響至27日，北台濕冷，平地最低溫恐下探10度，台北約14度。

根據氣象署資料，今東北季風略為增強，北部及東北部氣溫稍有下降。白天桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫降雨，其餘地區多雲到晴；入夜後水氣增加，桃園以北及東北部轉為有短暫雨，並有局部較大雨勢的可能，北部、東部、東南部及恆春半島亦有零星降雨，中南部山區偶有短暫雨，其餘地區維持多雲天氣。

25日、26日受大陸冷氣團南下影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其餘地區早晚亦偏冷。期間水氣偏多，桃園以北及東北部有短暫雨並可能出現較大雨勢，北部、東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星降雨，其餘地區多雲。

此外，25日全台約3,500公尺以上高山，以及26日至27日3,000公尺以上高山，若條件配合，皆有零星降雪、固態降水或結冰的機率，山區活動應留意路面濕滑及交通安全。

吳德榮於氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，依最新模式模擬顯示，25日至27日冷空氣持續影響，北部及東半部有局部降雨，北台灣呈現濕冷天氣，應加強保暖；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚偏冷。由於冷氣團略有增強趨勢，平地最低氣溫可能下探10度，台北站約降至14度，成為入冬以來第二波大陸冷氣團的機率偏高。

