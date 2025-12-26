大陸冷氣團再發威！氣象粉專示警「恐達寒流等級」 跨年夜天氣曝光

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

今（26）日受到大陸冷氣團影響，各地平地降溫有感。對此，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，週末冷氣團強度將減弱、各地氣溫略回升，但東北季風仍持續影響，預估下週三（31日）跨年夜將為陰雨綿綿天氣，明年1月2日更有機會再來一波達寒流等級的大陸冷氣團。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，預估下週三（31日）跨年夜將為陰雨綿綿天氣，明年1月2日更有機會再來一波達寒流等級的大陸冷氣團。（圖／中央氣象署）

「天氣風險分析師」薛皓天今日在臉書粉專表示，明（27日）冷氣團高壓中心出海強度將減弱，中高層持續有槽線通過台灣，北部及東部維持陰陣雨天氣，苗栗以南為多雲到晴天氣，不過夜間各地低溫仍明顯，預估北部、東部低溫約14至16度，西半部受輻射冷卻影響，局部有12至14度，近山區仍有10度或以下低溫。

薛皓天提到，週日轉高壓迴流偏東風環境，迎風面北海岸、東北角及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，大台北地區為多雲時陰天氣，西半部地區為晴到多雲天氣，各地高溫可來到20度，不過北部及東部仍較冷；新竹以南高溫為22至25度，整體會稍暖和。夜間清晨各地局部仍有14至17度機會，近山區及平地空曠處受輻射冷卻影響局部有12至15度機會。

下週天氣方面，薛皓天指出，下週一至下週二維持高壓迴流偏東到東南風環境，除了東北部及東部地區為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣，北、東部可稍回升至23度，西半部高溫約24至28度，整體氣溫舒適到暖和，夜間清晨西半部有輻射冷卻帶來10度以上溫差，局部低溫約13至16度，其餘地區低溫約15至17度。

至於大家最關心的跨年夜，薛皓天說明，受東北季風增強影響，中午起水氣將增多，北部、東部將轉陰陣雨天氣，預估屆時將為陰雨綿綿天氣。

明年天氣方面，薛皓天表示，東北季風將持續影響，預估1月2日有機會再達大陸冷氣團等級，後續1月5日起至1月7日更有預報顯示達寒流等級，屆時嘉義及花蓮以北都有10度以下機會，加上水氣偏多，中部以北山區仍有再度降雪可能，不過預測時間較長，仍需持續觀察。

