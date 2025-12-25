大陸冷氣團南下 中部以北入夜低溫探12度

台北二二八公園（圖／資料照）





中央氣象署表示，今(25)日大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫越晚約低，白天北部、宜蘭高溫僅18、19度，整日濕冷，中南部及台東高溫22至24度，今夜至明晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫僅12、13度，南部及花、東約14至16度，空曠地區可能會再低一些。

降雨方面，北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率較高，尤其桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，此外，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。

離島天氣：澎湖陰天，16至20度，金門陰天，13至16度，馬祖陰時多雲短暫雨，11至13度。

氣象署說，由於東北風增強，台南以北至桃園、基隆北海岸、恆春半島及各離島，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；另外，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，沿海活動請注意安全。

