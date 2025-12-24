大陸冷氣團南下「低溫持續下探！」迎風面留意降雨 高山降雪有望

即時中心／綜合報導

大陸冷氣團今（25）日南下，各地氣溫下降，中央氣象署指出，北部及宜蘭氣溫越晚約低，入夜後中部以北及宜花低溫約13至15度；桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，高山區域有機會局部降雪、霰或結冰。

氣象署說明，由於大陸冷氣團南下，今白天北部、宜蘭高溫僅16至20度，中南部及臺東高溫20至24度，入夜後中部以北及宜花低溫約13至15度，南部及台東約15至16度，空曠地區可能再低1至2度。

氣象署也提醒，使用瓦斯熱水器具時請留意通風，以避免一氧化碳中毒，家中若有老人、兒童或心血管疾病患者請特別注意保暖。

未來一週天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率高，其中桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東部3,000公尺以上高山及北部、東北部2,000公尺以上山區，有機會局部降雪、霰或結冰。

由於東北風增強，西半部、恆春半島及各離島，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；此外，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，沿海活動請注意安全。

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）





