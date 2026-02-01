大陸冷氣團南下！「13縣市」亮黃燈飆8級強風 外出注意

根據中央氣象署的最新報告，因受到東北季風的影響，台灣13縣市發布陸上強風特報，尤其在桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣及連江縣等地，預測將出現平均風速6級以上或陣風8級以上的情況，提醒民眾在戶外活動時需特別小心。

13縣市發布陸上強風特報。（圖／氣象署）

氣象專家指出，這波強風將持續至明晚，並且伴隨著大陸冷氣團的南下，造成北部地區的氣溫驟降，部分地區的高溫僅剩15度。氣象署建議戶外工作者加強防範，並注意行車安全，避免強風造成的意外。

13縣市發布陸上強風特報。（圖／氣象署）

此外，基隆市和新北市也因為華南雲雨帶的影響，發布了大雨特報，預測將有局部大雨發生。氣象署將持續監測天氣變化，並及時更新相關警報。

