大陸冷氣團南衝！「5地區」低溫恐跌破10度↓ 全台濕冷雨不停

今（25）日大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今、明兩日將持續明顯的濕冷天氣型態，入夜後降溫速度快、體感變化明顯，部分高山地區甚至有局部降雪、霰或結冰的機率，此外，氣象署也指出，新北、桃園、新竹、苗栗及金門等地區，有出現10度以下低溫的機率。

氣象報馬仔今日在臉書發文表示，受大陸冷氣團南下及東北季風明顯增強的雙重影響，桃園以北及東北部地區今、明兩日將持續呈現濕冷天氣型態。尤其新北沿海、基隆、宜蘭及北部山區屬迎風面區域，降雨時間拉長，局部時段雨勢較為明顯；此外，北部及東北部地區今、明兩日整天高溫皆不會超過15度，濕冷感受相當明顯。

氣象報馬仔進一步指出，今日白天起強冷空氣快速南下影響台灣，氣象署已將其升格為大陸冷氣團。隨著冷空氣持續南壓，中南部地區入夜後氣溫也將明顯下降，冷意相當有感，最冷時段落在明日清晨，次冷時段則集中在後日清晨。值得注意的是，這波強冷空氣並非逐步轉冷，而是入夜後降溫迅速、體感變化明顯。

最後，氣象報馬仔提醒民眾留意高山天氣變化，今、明兩日中部、東部3000公尺以上高山，以及北部、宜蘭2000公尺以上山區，皆有局部降雪、霰或結冰的機率。此外，氣象署也指出，新北、桃園、新竹、苗栗及金門等地區，有出現10度以下低溫的機率，請民眾務必做好保暖措施。

