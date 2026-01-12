大陸冷氣團又發威！明晚低溫下探10度 假日水氣增多

中央氣象署預報員林伯東表示，明（13日）受到大陸冷氣團影響，明晚到後天清晨中部以北近山區有10度以下低溫出現。

今明天氣預報。（圖／中央氣象署）

林伯東指出，今天到明天清晨雲系通過期間會有零星降雨情形，低溫約15至16度，中部以北3000公尺以上高山有降雪機率，基隆北海岸、東半部要留意長浪。

今清晨溫度分布。（圖／中央氣象署）

目前台灣附近雲量較多，北部地區有零星回波通過，中部以北都有零星降雨，預計要明天冷空氣抵達才會轉乾。林伯東表示，未來一周沒有明顯冷空氣影響，每天早晚較涼，明天起一波冷空氣影響，感受會再更冷一些。

未來天氣預報。（圖／中央氣象署，下同）

周四至周五冷氣團減弱，中部以北低溫仍只有13度，南部及花東約16度，白天中南部高溫則有25至28度，要留意日夜溫差大。林伯東提醒，周四清晨中南部有局部霧，民眾需特別注意。

周六至下周日水氣增多，基隆北海岸、大台北山區及東半部降雨明顯，竹苗以南仍是晴朗天氣，同樣要留意日夜溫差大的情形。

