大陸冷氣團報到轉乾冷！入夜後氣溫更低 連3天挑戰10℃↓

受大陸冷氣團影響，氣溫明顯下降，今（14）日清晨最低溫出現在新北石門區，僅12.3度，預估白天高溫也只有17、18度，入夜後溫度還會更低，氣象專家指出，因輻射冷卻加成，今晚、明（15）晨及週二晨溫度將降至最低，本島平地將挑戰10度以下。

中央氣象署說明，今日中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；清晨各地低溫約14至16度，北部、宜蘭白天高溫僅17、18度，花東高溫約20、21度，中南部高溫約23至25度，入夜後溫度更低，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度，請多添加衣物，務必注意保暖。

廣告 廣告

天氣方面，水氣減少轉乾冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，而大台北地區及北部山區為清晨至上午仍有些零星短暫雨之後轉為多雲。

氣象署也提醒，由於東北風明顯偏強，台南以北、台東、恆春半島沿海與空曠地區，以及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海風浪都偏大，而基隆北海岸、東半部沿海（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

此外，今天上半天中部以北及宜花地區3500公尺左右或以上高山有結冰或零星降雪機率，留意山路濕滑、注意安全。

氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新(13日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(14)日至週二(16日)晨各地轉晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。今晚、明(15日)晨及週二晨，因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍將為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準(台北氣象站≦14度)的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。因大氣轉乾，高山已喪失飄雪的機率。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風至東北風，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海及臺東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/



責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

今年首波大陸冷氣團逼近中！ 鄭明典一圖示警：很快有溫度上的反應！

有望降雪！ 首波大陸冷氣團晚起南下 氣溫「溜滑梯式」驟降

冬季首波冷氣團週六晚間報到！週日及週一清晨最冷 中部以北探至12度