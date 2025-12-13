大陸冷氣團報到！「這三天」最低溫恐跌破10度 專家曝高山降雪機會

即時中心／綜合報導

大陸冷氣團影響，今（14）日清晨平地最低溫12.9度出現在新北富貴角！氣象專家吳德榮提醒，今晚、週一清晨、週二清晨因輻射冷卻加成、氣溫降至最低，有望挑戰10度以下低溫。至於高山是否有望降雪？吳德榮指出，因大氣已轉乾，高山已喪失飄雪機會。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」專欄發文指出，根據最新歐洲模式模擬顯示，今日至週二（16日）清晨各地轉晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷；今晚、明晨及週二清晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低。最新模擬顯示，仍將為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準的冷空氣，本島平地也將挑戰10度以下。

至於高山是否有望降雪？吳德榮則指出，因大氣已轉乾，高山已喪失飄雪機會。

週二白天起至週三（17日）冷空氣減弱、氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；週三晚至週四（18日）西半部晴朗，東側水氣漸增，北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率，連三天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。

週五、六（19、20日）有一些水氣從南海往台灣方向靠近，其對台灣的影響程度，由於各國模擬有明顯差異、且持續調整中，需再觀察。

