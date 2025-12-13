大陸冷氣團報到！高山有零星降雪機會 最冷時間點曝光低溫下探10度

受到大陸冷氣團南下的影響，今（14）日氣溫明顯下降，上半天3500公尺左右或以上的高山，有機會出現結冰或零星降雪。

氣象署預估，最冷的時段將落在今日晚間至明（15）日清晨這段期間，尤其在輻射冷卻效應加乘下，局部地區的低溫，甚至有機會下探至10度左右低溫，提醒民眾務必做好保暖準備。

今晚至明日清晨最冷 局部地區只剩10度

這波大陸冷氣團來勢洶洶，將使中部以北及東半部地區轉為偏冷的天氣型態，就連南部地區也將是早晚偏涼的天氣。

今日中部以北及宜蘭的低溫將來到12至14度，南部及花東地區的低溫則約15至17度。

這波冷空氣影響最劇烈的時刻，預計在15日清晨，中部以北、宜蘭以及金門、馬祖等地，低溫將在10至14度之間徘徊。特別要留意的是，由於輻射冷卻的影響，局部地區的溫度會再更低一些，有出現局部10度低溫的可能性。

降溫明顯 上半天高山有結冰或零星降雪機會

由於降溫明顯，今日上半天中部以北及宜花地區海拔3500公尺左右或以上的高山，有機會出現結冰或零星降雪，山友務必留意山路濕滑、注意安全。

隨著大陸冷氣團南下，將帶來較為「乾冷」的空氣，各地水氣有逐漸減少的趨勢，因此，各地大多轉為晴到多雲的天氣型態。

但迎風面的地區仍有短暫降雨機率，基隆北海岸、大臺北山區、中部山區、東半部地區及恆春半島，仍有零星的短暫雨。

周一白天起氣溫回升 周三又迎東北季風

這波大陸冷氣團預計在15日白天起逐漸減弱，屆時白天各地氣溫將會回升，但早晚天氣依舊偏涼，特別是西半部地區，由於日夜溫差將會拉大，提醒民眾注意衣物調整。

隨後到了17日（週三），受東北季風稍增強影響，北部及東北部氣溫會略微下降，早晚仍較涼。