大陸冷氣團強襲全台 今夜明晨下探12度低溫

[Newtalk新聞] 根據氣象署最新資訊顯示，今日（25日）大陸冷氣團正式南下，全台各地氣溫皆出現明顯下降趨勢，北部及宜蘭氣溫越晚約低，今夜至明晨是此波冷氣團氣溫最低的時段。

北部及宜蘭地區感受最為深刻，白天高溫僅剩18、19度，且隨著時間推移氣溫將持續走低，整天呈現濕冷狀態，中南部及台東地區雖然白天高溫仍有22至24度，但入夜後冷空氣威力加劇，全台將迎來這波冷氣團最寒冷的時段。預測中部以北及宜蘭地區低溫僅剩12、13度，南部及花東地區約14至16度，沿海空曠地區溫度可能更低，民眾務必加強保暖措施。

在降雨方面，受到冷氣團水氣影響，北部、東半部、恆春半島及中南部山區今日降雨機率較高。特別是桃園以北及宜蘭地區容易出現短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。此外，喜愛賞雪的民眾可留意高山氣候，今日中部及東部3000公尺以上高山，以及北部、東北部2000公尺以上山區，皆有局部降雪、下冰霰或路面結冰的可能，上山請務必做好萬全準備。

離島部分，澎湖今日為陰天，氣溫約在16至20度之間；金門同樣為陰天，氣溫介於13至16度；馬祖則為陰時多雲偶有短暫雨，氣溫偏低僅11至13度。

由於東北風增強，台南以北、桃園、基隆北海岸、恆春半島及各離島，今日極易發生平均風6級以上或陣風8級以上的強風。同時基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島皆有長浪發生機率，請民眾避免前往海邊活動以策安全。

空氣品質方面，冷氣團南下可能挾帶微量境外污染物，中南部地區污染物較易累積。彰化至雲嘉南沿海因風速強勁，需防範揚塵現象影響能見度。目前預報顯示宜蘭及花東為良好等級，北部、竹苗、中部及金門、澎湖為普通等級，而雲嘉南、高屏地區及馬祖則需留意橘色提醒等級。

