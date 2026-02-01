大陸冷氣團影響低溫探11℃ 氣象專家：周末另一波強冷空氣南下

氣象專家吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周二（1至3日）「大陸冷氣團」影響，北台偏冷，其他地區白天轉涼、早晚冷，本島平地最低氣溫約降至攝氏11度；今日中部以北、東半部有局部短暫雨，明日中部以北降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，今、明兩天3000公尺以上高山有飄雪機率。周二先西後東、降雨停歇，天氣好轉。

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署凌晨發布大雨特報指出，華南雲系東移影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意。大雨特報警戒範圍包括基隆市、新北市。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新模式模擬顯示，周三至周五（4至6日）「大陸冷氣團」逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

他說，周五（6日）晚起鋒面抵達，北台變天。周六至下周一（7至9日）另一波「很強」的冷空氣南下，會是什麼等級？何時最冷？各國模式模擬顯示，不確定性很大，故莫妄下定論，應再觀察。