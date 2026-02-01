大陸冷氣團影響！午前合歡山突降「冰霰」

南投縣仁愛鄉合歡山今近午突下冰霰。（圖／東森新聞）





受大陸冷氣團影響，南投縣仁愛鄉合歡山今近午突下冰霰，讓追雪民眾超驚喜，紛紛挖起白色積冰堆起雪人。大陸冷氣團報到，加上受華南雲雨帶東移影響，全台水氣明顯增多，北部東部更是又濕又冷，而這波冷氣團水氣預估週二（3日）才會逐漸減少，週三（4日）才會回暖。

追雪民眾開心挖起積冰，堆起小雪人，南投縣仁愛鄉合歡山午前突下冰霰，上午10點多斷斷續續降下冰霰，當時松雪樓氣溫2.8度，降下的冰霰直徑大約0.2至0.3公分，積冰厚度約0.5公分。

廣告 廣告

大陸冷氣團南下，加上華南雲雨帶東移影響，全台水氣明顯增多。氣象署預報員劉沛滕：「今天（1日）就是主要受到冷氣團影響，因此整體氣溫都是比較低。」

從預報資料看週日、週一，北部溫度最低高溫可能只有15、16度，夜間低溫可能14度左右，週一（2日）、週二之後氣溫會逐漸回升，不過中南部花東要留意，日夜溫差可能會達到10度之多。

氣象署預報員劉沛滕：「各地可能都還是有一點降雨機率，其中在北部地區或在宜蘭地區，這邊的降雨相對的時間會比較長一些；至於中南部的降雨，就要在今天晚上到明天清晨，可能還是有一波降雨，尤其是山區部分累積雨量相對多一些。」

夠冷又有水氣配合，預計週日晚間到週一清晨，中部以北3000公尺以上高山有降雪機率。

氣象署預報員劉沛滕：「後面那波冷氣團我們預估，可能跟這一波冷氣團強度相當，或是再更強一些。有可能北部，北台灣氣溫普遍來到13度左右，不過後續溫度變化如何，還是要看後面那波冷氣團強度為何而定。」

預計週三回暖，不過週末可能又有一波強冷空氣。過年前回暖沒幾天又變冷，保暖工作務必做好，別讓病毒來攪亂春節。

更多東森新聞報導

衝武嶺追雪了！合歡山路面積雪約1.5公分

追雪亂象！民眾武嶺違規攀登岩壁、搭帳篷露營

合歡山追雪大亂！ 山路逆撞3車1傷 武嶺違停多

