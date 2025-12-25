大陸冷氣團影響 合歡山降冰霰車輛覆蓋薄冰

（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）低溫搭配水氣，合歡山今天清晨間歇降下冰霰，路面尚未見明顯積雪、結冰，不過隨著冰霰持續降下，徹夜停放的車輛引擎蓋、擋風玻璃已有薄薄積冰，遊客清晨見降冰霰直呼開心。

受大陸冷氣團及水氣影響，省道台14甲線3000公尺以上高海拔路段有降雪、冰霰、路面結冰機率，為維護用路人車安全，省道台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，昨天晚間至今天清晨預警封閉，不過仍有熱血「追雪族」徹夜在合歡山等候降雪。

合歡山昨天夜間至今天清晨未見明顯降雪，「追雪族」表示，昨夜至今晨未降雨、起濃霧，清晨時一陣一陣降冰霰；交通部中央氣象署清晨發布低溫特報表示，大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，今天新北及宜蘭局部地區有持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率。

交通部公路局中區養護工程分局今天清晨發布訊息表示，台14甲線南投翠峰至花蓮大禹嶺路段昨夜預警封閉，清晨派員檢視路況正常，今天上午7時解除管制恢復通行，請用路人小心行駛並注意沿線交維警示，高山天氣變化迅速，管制路段視現況機動調整。（編輯：徐睿承）1141226