大陸冷氣團影響 太平山降下冰霰

大陸冷氣團影響，宜蘭太平山於今（廿六）日清晨氣溫驟降至攝氏一度，在清晨六時半因為低溫與充足水氣，園區降下冰霰，白茫茫夢幻美景，吸引遊客前往觀賞。太平山莊至週末住宿已全數客滿，提醒入園的遊客要注意自身的保暖以及地上的濕滑。

受到大陸冷氣團影響，宜蘭太平山近日出現降冰霰景象，吸引大批民眾前往欣賞。太平山在廿六日清晨氣溫驟降至攝氏一度，雖未達降雪條件，但在清晨六時半因低溫與充足水氣，園區降下冰霰，樹枝和地面結冰，形成一片白茫茫的夢幻美景。讓遊客驚喜連連。