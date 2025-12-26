大陸冷氣團影響 宜蘭太平山降冰霰

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 恐攻魔人張文上周五在捷運北車、中山站南西商圈丟擲煙霧彈、隨機殺害3人。警方反覆抽絲剝繭調查發現，張文早在本月13日有預定大同區的千慧旅館作為「作戰總部」，但他還埋藏伏筆，另外也預定大同區的紫園飯店，預定聖誕節入住，警方表示，這兩間飯店都是同時間下訂，但最後因存款不足無法刷卡付款，張文只能以現金訂下千慧旅館。 本月19...

匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 59